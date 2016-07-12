Збірна України встановила антирекорд за кількістю спортсменів за весь час участі в літніх Іграх

Олімпійська збірна України на Іграх в Ріо буде представлена найменшою кількістю учасників, за всю історію виступу країни на літніх Олімпіадах, повідомляє "Трибуна".

На Іграх в бразильському Ріо-де-Жанейро Україну представлять 205 спортсменів.

Остаточний склад збірної України буде названий в найближчі дні, але він не зазнає значних змін.

Раніше, на Іграх-2000 у Сіднеї виступили 230 представників України, в Атланті-1996 - 231, в Афінах-2004 - 239, у Лондоні-2012 - 245, а рекод за чисельністю українців був поставлений на Олімпіаді-2008 в Пекіні, де країну представляли 254 спортсмена.

Як повідомляв УНІАН, літні Олімпійські ігри-2016 пройдуть у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з 5 по 21 серпня.