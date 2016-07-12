Найкращий спринтер світу Болт зможе взяти участь в Олімпіади-2016

Кращий легкоатлет світу спринтер Усейн Болт був включений в заявку ямайської олімпійської збірної на Ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Болт буде заявлений на всі свої дистанції - 100 метрів, 200 м. і естафету 4х100 м.

Раніше висловлювалося деяке занепокоєння з приводу участі Болта в Іграх, після того, як він отримав травму підколінного сухожилля на ліцензійному турнірі до Ігор в Ямайці. Тим не менше, йому було надано місце в команді після того, як його прохання про звільнення від відбірного турніру за медичними показниками задовільнила Ямайська олімпійська асоціація в понеділок (11 липня).

Усейн Болт - шестиразовий олімпійський чемпіон. Він виграв індивідуальні забіги на 100 м та 200 м, а також у складі естафети 4х100 м. в Пекіні-2008 і Лондоні-2012. Спортсмену також належать світові рекорди на дистанціях 100 і 200 метрів.

На даний момент спортсмен поступово відновлюється після травми в Німеччині, де він проходить курс лікування у спортивного лікаря Ганса Вільгельма Мюллера.