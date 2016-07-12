Лінивець-гімнаст і крокодили-стрибуни: ВВС зняло вражаючий ролик до Олімпіади-2016

У півтора хвилинному ролику екзотичні тварини демонструють свої вміння у літніх олімпійських видах спорту – тут є пантери-бігуни, лінивець-гімнаст, крокодили-стрибуни у воду та багато інших.

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Дія відбувається в лісовому масиві Тіжука в Ріо-де-Жанейро.

Музичний супровід для ролика зробив британський музикант Jamie N Commons, спеціально адаптувавши свій хіт "Not Gonna Break Me".

Зазначимо, Літні Олімпійські ігри 2016 року, також відомі як Ігри XXXI Олімпіади, пройдуть з 5 по 21 серпня в бразильському Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня представили нову форму української збірної на Ігри ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро.