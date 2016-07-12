На шляху до Ріо: у Києві презентували форму олімпійської збірної України (фоторепортаж)

11:53, 12 липня 2016
Ріо-2016
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У Києві 11 липня представили нову форму української збірної на Ігри ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Олексій Касьянов, Ганна Мельниченко-Касьянова, Ганна Різатдінова та Георгій Зантарая / facebook.com/olympicua

Як повідщомляє кореспондент УНІАН, розробив колекцію відомий український дизайнер Андре Тан.

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Моделями під час показу олімпійської форми стали провідні українські атлети, члени Олімпійської збірної команди України на Іграх ХХХІ Олімпіади: чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, чемпіонка світу з художньої гімнастики Анна Різатдінова, медалістки І Європейських ігор з художньої гімнастики Євгенія Гомон, Валерія Гудим, Анастасія Возняк, Олександра Гридасова, Олена Дмитраш, чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая, призер чемпіонату світу з дзюдо Яків Хаммо, призер І Європейських ігор з дзюдо Кеджао Ньябалі, медалісти чемпіонату світу з легкоатлетичного багатоборства Анна і Олексій Касьянови, чемпіонка світу та Європи з плавання Дарина Зевіна, чемпіонка І Юнацьких Олімпійських ігор зі стрибків у висоту Юлія Левченко, медалістка чемпіонату Європи серед юніорів зі стрибків у висоту Ірина Геращенко.

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Олексій Касьянов, Ганна Мельниченко-Касьянова, Ганна Різатдінова та Георгій Зантарая
Олексій Касьянов, Ганна Мельниченко-Касьянова, Ганна Різатдінова та Георгій Зантарая /  © facebook.com/olympicua
Члени збірної зі стрибків у висоту Ірина Геращенко і Юлія Левченко
Члени збірної зі стрибків у висоту Ірина Геращенко і Юлія Левченко /  © facebook.com/olympicua
Чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк
Чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк /  © facebook.com/olympicua
Шоу-мен та радіоведучий Андрій Джеджула під час презентації
Шоу-мен та радіоведучий Андрій Джеджула під час презентації /  © facebook.com/olympicua
Призер І Європейських ігор з дзюдо Кеджао Ньябалі
Призер І Європейських ігор з дзюдо Кеджао Ньябалі /  © facebook.com/olympicua
Чемпіонка світу та Європи з плавання Дарина Зевіна
Чемпіонка світу та Європи з плавання Дарина Зевіна /  © facebook.com/olympicua
Ведучий презентації Олександр Педан
Ведучий презентації Олександр Педан /  © facebook.com/olympicua
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Президент НОК України Сергій Бубка і міністр молоді та спорту Ігор Жданов під час презентації
Президент НОК України Сергій Бубка і міністр молоді та спорту Ігор Жданов під час презентації /  © facebook.com/olympicua
Український дизайнер, автор колекції Андре Тан
Український дизайнер, автор колекції Андре Тан /  © facebook.com/olympicua

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