На шляху до Ріо: у Києві презентували форму олімпійської збірної України (фоторепортаж)

Як повідщомляє кореспондент УНІАН, розробив колекцію відомий український дизайнер Андре Тан.

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Моделями під час показу олімпійської форми стали провідні українські атлети, члени Олімпійської збірної команди України на Іграх ХХХІ Олімпіади: чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, чемпіонка світу з художньої гімнастики Анна Різатдінова, медалістки І Європейських ігор з художньої гімнастики Євгенія Гомон, Валерія Гудим, Анастасія Возняк, Олександра Гридасова, Олена Дмитраш, чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая, призер чемпіонату світу з дзюдо Яків Хаммо, призер І Європейських ігор з дзюдо Кеджао Ньябалі, медалісти чемпіонату світу з легкоатлетичного багатоборства Анна і Олексій Касьянови, чемпіонка світу та Європи з плавання Дарина Зевіна, чемпіонка І Юнацьких Олімпійських ігор зі стрибків у висоту Юлія Левченко, медалістка чемпіонату Європи серед юніорів зі стрибків у висоту Ірина Геращенко.