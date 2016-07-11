Презентована форма збірної України на Олімпійські ігри-2016

Сьогодні відбулась презентація форми української збірної на Ігри ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Нову олімпійську колекцію представили президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, представник «PEAK Sport» Влад Клочан та автор колекції Андре Тан.

«Вже за 25 днів стартують Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. На сьогоднішній день 202 українські спортсмени вибороли право представляти нашу країну на Іграх-2016. На такому відповідальному для кожного спортсмена старті як Олімпійські ігри не буває дрібниць. Як кажуть, зустрічають по одежі. Тому дуже приємно, що в Ріо наші олімпійці будуть чудово виглядати та відчувати себе комфортно», - відзначив Сергій Бубка.

Президент НОК від імені Олімпійської родини України подякував компанії «PEAK Sport» за підтримку олімпійського руху України та наших спортсменів й висловив слова вдячності талановитому дизайнеру Андре Тану за створення парадної форми для українських атлетів.

«На урочистій церемонії відкриття перших в історії Європейських ігор в Баку-2015 багато міжнародних експертів визнали нашу команду однією з найкращих серед усіх країн-учасниць. Форма «PEAK Sport» завжди привертає велику увагу й Оргкомітетів Юнацьких Олімпійських ігор, Європейських ігор, Європейських юнацьких олімпійських фестивалів, про що свідчать численні яскраві світлини та відео нашої команди на їх офіційних ресурсах», - відзначив головний олімпієць країни.

Моделями під час спеціально організованого показу виступили провідні українські атлети, члени Олімпійської збірної команди України на Іграх ХХХІ Олімпіади: чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, чемпіонка світу з художньої гімнастики Анна Різатдінова, медалістки І Європейських ігор з художньої гімнастики Євгенія Гомон, Валерія Гудим, Анастасія Возняк, Олександра Гридасова, Олена Дмитраш, чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая, призер чемпіонату світу з дзюдо Яків Хаммо, призер І Європейських ігор з дзюдо Кеджао Ньябалі, медалісти чемпіонату світу з легкоатлетичного багатоборства Анна і Олексій Касьянови, чемпіонка світу та Європи з плавання Дарина Зевіна, чемпіонка І Юнацьких Олімпійських ігор зі стрибків у висоту Юлія Левченко, медалістка чемпіонату Європи серед юніорів зі стрибків у висоту Ірина Геращенко.

Створена в національних кольорах, спортивна колекція виготовлена з використанням передових сучасних технологій виробництва. Оптимальне поєднання натуральних та синтетичних матеріалів екіпіровки сприяє циркуляції повітря та підтримці високого рівня комфорту.

Враховуючи специфіку кліматичних умов Бразилії, колекція складається з пристосованих до різних погодних умов комплектів спортивної та повсякденної форми.

Спеціально для цієї колекції Андре Тан розробив оригінальний принт, який він запатентував і назвав «Діамантова Україна». Цей принт відображає всю багатогранність нашої країни і символізує Україну, межі якої переливаються жовто-блакитними кольорами.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2016 відбудуться в Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня.