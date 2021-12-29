Стаховський вважає, що кожен спортсмен, який їде виступати в РФ, може зловити багато негативу.

Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський поділився своїм ставленням до українських спортсменів, які їздять виступати в Росію і розповів про свої стосунки з Анатолієм Тимощуком і Ярославом Ракицьким.

На думку Стаховського, спортсмени, які готуються за державні гроші, не можуть виступати в РФ, а ті хто сам фінансує свою кар'єру, мають приймати рішення самі. У будь-якому випадку, як сказав тенісист, всі, хто вибирає поїхати в Росію, зіткнуться з величезною кількістю негативу в свою сторону і повинні бути готові до таких наслідків.

"Нормально. Це їх рішення - зі спортивної сторони. Кожен сам приймає рішення і веде свою кар'єру. Якщо спортсмен, який готується за державні гроші, йому платиться якась зарплата або стипендія – це одна справа. А коли спортсмен все життя не отримував підтримки, крім Олімпійських циклів і за медалі, він сам веде свою кар'єру і її фінансує. У такому випадку він має право вирішувати їхати туди чи ні, але повинен також розуміти наслідки свого рішення. Тому що наслідки точно будуть.

Читайте такожМоменти, коли ми довели свою велич: 10 головних спортивних перемог України в 2021 роціКоли спортсмен їде виступати в Росію, повинен розуміти, що може зловити дуже багато негативу, який позначиться на популярності в країні", - сказав Стаховський в інтерв'ю Sportarena.

Також екс-перша ракетка України прокоментував свої стосунки з футболістами Анатолієм Тимощуком і Ярославом Ракицьким.

"У мене хороші стосунки з Тимощуком, ми часто спілкуємося. Це було його рішення. Я б так не вчинив. Але коли я був крайній раз в Санкт-Петербурзі - це був 2013-й рік. Він тоді повернувся туди з "Баварії". Там зашкалює рівень, на якому його цінують і люблять. Це пов'язано з його виступами за клуб, з його ставленням до команди, до життя. Він ніде не бухав, постійно був професіоналом, він спілкувався з фанатами. Тому я розумію, чому він туди поїхав. Але в Україні сталося таке ставлення до нього, він розумів, на що він йде. Він розумів, що це дорога в одну сторону. Досі спілкуюся з ним, він все розуміє і знає, що в Україні йому дорога закрита. Його історія з іконами? Я навіть не знаю, поняття не маю.

Читайте також"У 2014 році змогли москалям дати по рилу": президент українського футбольного клубу висловився про війну на ДонбасіЗ Ярославом Ракицьким ніколи не спілкувався і напевно не хочу. Тому що він з "Шахтаря", це логічно. Плюс він поїхав грати в Росію. Розумію, що він дуже класний футболіст, його не вистачає у складі збірної України. Але він зробив свій вибір і він несе за нього відповідальність", - розповів Стаховський.

Сергій Стаховський: досягнення в кар'єрі