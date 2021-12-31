За кар'єру Георгій Зантарая виграв 33 медалі різного калібру на міжнародному рівні.

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розповів, що відомий український спортсмен Георгій Зантарая завершує професійну кар'єру.

В інтерв'ю XSPORT наставник національної команди підбив підсумки 2021 року і заявив, що для багаторічного лідера збірної Олімпіада в Токіо стала останнім змаганням високого рівня.

"Завершує кар'єру наш багаторічний лідер збірної Георгій Зантарая. Напевно, Олімпійські ігри були його останніми змаганнями високого рівня. На жаль, йому не вдалося завоювати настільки бажану олімпійську медаль. Але все-таки вік позначився - в Токіо йому вже було 33 роки. Це дуже великий вік для такої категорії. Перенесення Олімпіади на один рік також не пішов на користь Георгію.

Але за собою Георгій залишив дуже сильну команду спортсменів, які тренувалися з ним, виросли завдяки йому", – сказав Дуброва.

Читайте також Моменти величі: 10 головних спортивних перемог України у 2021 році Георгій Зантарая: чим відомий