Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розповів, що відомий український спортсмен Георгій Зантарая завершує професійну кар'єру.
В інтерв'ю XSPORT наставник національної команди підбив підсумки 2021 року і заявив, що для багаторічного лідера збірної Олімпіада в Токіо стала останнім змаганням високого рівня.
"Завершує кар'єру наш багаторічний лідер збірної Георгій Зантарая. Напевно, Олімпійські ігри були його останніми змаганнями високого рівня. На жаль, йому не вдалося завоювати настільки бажану олімпійську медаль. Але все-таки вік позначився - в Токіо йому вже було 33 роки. Це дуже великий вік для такої категорії. Перенесення Олімпіади на один рік також не пішов на користь Георгію.
Але за собою Георгій залишив дуже сильну команду спортсменів, які тренувалися з ним, виросли завдяки йому", – сказав Дуброва.
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- Зантарая є чемпіоном світу 2009 року, віце-чемпіоном Європи-2009, володарем золотої медалі Європейських ігор-2019.
- Всього за кар'єру Зантарая виграв 33 медалі різного калібру на міжнародному рівні.
- Зантарая - єдиний український дзюдоїст, який виграв титул чемпіона світу з дзюдо.
- Національний олімпійський комітет України двічі (у серпні 2009 року та травні 2011 року) визнавав Георгія найкращим спортсменом країни.
- На Олімпіаді - 2020 в Токіо українець зупинився в 1/8 фіналу після поразки словенцю Адріану Гомбочу. У послужному списку Георгія немає ніякої олімпійської медалі.
- З 2020 року Зантарая почав політичну кар'єру, будучи депутатом Київської міської ради від партії "Слуга народу".