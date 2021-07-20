У 2004 році Мерлені здобула золоту медаль на Олімпіаді.

Лічені дні залишаються до Олімпіади, тож журналісти ТСН вирішили згадати тих, чиї імена назавжди увійшли в історію олімпійських досягнень України.

Про те, як змінилося життя олімпійської чемпіонки з вільної боротьби Ірини Мерлені, йдеться в сюжеті ТСН.

"Вже брюнетка й дуже гнучка. Струнка, але все одно хоче схуднути. Ходила на вокал, ходить на уроки фортепіано й мріє, щоб її сини були щасливими", - розповідають журналісти про 39-річну Ірину Мерлені, чемпіонку та призерку олімпіад, триразову чемпіонку світу, дворазову чемпіонку Європи.

Читайте такожОлімпійська родина відзначила 25-річчя НОК УкраїниУ 2004 році Мерлені здобула золоту медаль на Олімпіаді в жіночій боротьбі в категорії до 48 кг. Після тріумфу на Олімпійських іграх в Афінах була ще бронза на Олімпіаді в Пекіна, а потім - 5-те місце у Лондоні. Й тоді Ірина вирішила: "Досить!".

Після великого спорту, зазначають журналісти, Мерлені заспівала. Вона брала уроки вокалу й участь у талант-шоу, а ще вирішила навчитися грати на фортепіано. А ще більше захопилася танцями, наразі олімпійська чемпіонка займається пол-денсом. Вона вже перемагала на українському чемпіонаті з пол-денсу, планувала їхати й на міжнародні змагання, але завадив карантин. За словами Мерлені, наразі вона важить 49 кг, але мріє схуднути до 46-47 кг.

Ірина має квартиру у центрі Києва, її придбала за гроші, якими преміювали олімпійців за нагороди. Сама ж нині мешкає у Хмельницькому, але планує остаточно переїхати до столиці. Про особисте життя Мерлені не хоче розповідати.

Між Олімпійськими іграми спортсменка встигла вийти заміж та народити двох синів, але згодом розлучилася та знайшла нове кохання. Діти Мерлені боротьбою не займаються, вона б не хотіла, щоб вони йшли у великий спорт.

"Навчатися Мерлені продовжує й сама, вона вступила до столичного університету культури на хореографію", - підсумували журналісти.

Україна на Олімпійських іграх у Токіо: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко