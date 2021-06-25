Марк Маркес розігнався до 137 км/год та втратив кермування.

Мотогонщик Марк Маркес чудом не став жертвою трагедії. Знаменитий іспанець потрапив у страшну аварію під час тренувальної практики FP2 в Ассені (Німеччина).

Титулований пілот на швидкості 137 км/год не зміг впоратися з кермуванням транспорту і злетів у повітря. На щастя, він вцілів та дивом обійшовся без травм, хоч і зробив декілька болючих переворотів на асфальті.

"До завтрашнього дня у мене будуть синці, але, на щастя, я не постраждав, і продовжити боротьбу мені буде не важко. Мені пощастило, що я вибрався з такого падіння неушкодженим, тому що легко отримати травму, коли злітаєш в повітря", - прокоментував аварію Маркес.

Варто зазначити, що Маркес встановив у мотоспорті купу рекордів, а також є шестиразовим чемпіоном світу у класі MotoGP.

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Автор: Артем Будрін