Мотогонщик Марк Маркес чудом не став жертвою трагедії. Знаменитий іспанець потрапив у страшну аварію під час тренувальної практики FP2 в Ассені (Німеччина).
Титулований пілот на швидкості 137 км/год не зміг впоратися з кермуванням транспорту і злетів у повітря. На щастя, він вцілів та дивом обійшовся без травм, хоч і зробив декілька болючих переворотів на асфальті.
"До завтрашнього дня у мене будуть синці, але, на щастя, я не постраждав, і продовжити боротьбу мені буде не важко. Мені пощастило, що я вибрався з такого падіння неушкодженим, тому що легко отримати травму, коли злітаєш в повітря", - прокоментував аварію Маркес.
Варто зазначити, що Маркес встановив у мотоспорті купу рекордів, а також є шестиразовим чемпіоном світу у класі MotoGP.
Читайте такожПеребуває в комі: український мотогонщик потрапив у страшну аварію
Вас також можуть зацікавити новини:
- Автомобіль впав з обриву: на ралі в Монте-Карло сталася страшна аварія (відео)
- Спортсменка, яка готувалася до Олімпіади-2020, трагічно загинула від удару блискавки
- Машина влетіла в натовп людей: на ралі в Росії сталася моторошна аварія (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram