Анастасія Меркушина - старший лейтенант прикордонної служби.

Відома біатлоністка Анастасія Меркушина взяла в руки автомат і пішла на війну. 27-річна уродженка Тернопільської області - старший лейтенант прикордонної служби.

Анастасія зазначила, що буде боронити свою Батьківщину від рук російських загарбників.

Меркушина - учасниця Кубка світу в складі збірної України. Вона - чемпіонка світу та триразова чемпіонка Європи серед юніорів, чотириразова чемпіонка світу серед юніорів з літнього біатлону, неодноразовий призер юніорських змагань.

На її рахунку одна срібна та три бронзові медалі чемпіонатів світу з біатлону в дорослій кар'єрі. Анастасія брала участь на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

Раніше український біатлоніст Дмитро Підручний вступив до тероборони.

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