Сергій Стаховський зробив важливу заяву.

Друга ракетка України Сергій Стаховський (№216 ATP) оголосив, що завершує кар'єру у збірній України.

Про це 35-річний тенісист написав у себе в Facebook.

"Сьогодні потенційно мій останній день у збірній України з тенісу! Дивлюсь з оптимізмом та впевненістю. Починаючи з 2006 року, я мав честь захищати синьо-жовтий стяг. Провів 77 матчів. Для мене це було, є і завжди буде найвищою нагородою - стояти на корті, коли лунає гімн України! Емоції, які я отримував від перемог - феєричні!

Поразки - били безсонними ночами й розпачем. Дуже радий, що в цей день поряд зі мною моя кохана, яка останні 10 років підтримувала мене, чекала вдома та виховувала наших трьох дітей. Дякую.

На жаль, мої батьки так і не змогли прилетіти через карантинні обмеження. Але я їм дякую понад усе, за те, що дали шанс займатись тенісом, за їхню любов та турботу, за те, що зробили з мене людину, яка здійснила і продовжує здійснювати свої мрії.

Дуже вдячний всім-всім-всім вболівальникам, які мене, нашу дружину підтримували та підтримують, адже без вас це все не мало б жодного сенсу. Дякую всім! З Україною в серці!", - надрукував текст Стаховський.

Сергій Стаховський: досягнення у кар'єрі

Сергій - володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді та трьох титулів ATP у парному розряді.

У 2013 році Стаховський обіграв з рахунком 3:1 Роджера Федерера на Вімблдоні.

На турнірах серії Великого шолому Стаховський далі, ніж 1/16 фіналу не проходив.

Автор: Артем Будрін