Дар'я Білодід отримує в соцмережах огидні повідомлення від росіян.

Бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо-2020 Дар'я Білодід розповіла про зазомбованих росіян, які надсилають їй в соцмережах огидну лайку.

Про це Білодід розказала Даші Савіній під час прямого ефіру в Instagram.

"Мені щодня пишуть якусь гидоту. Що я тварюка, що я кончена. Дуже багато гидоти мені пишуть. Причому й російські спортсмени, навіть російські діти. Це так смішно виглядає, що вони дозволяють собі таке писати, так ображати, так висловлюватися. Це просто зомбовані люди, які вірять у те, що їм вливають у вуха, і так виливають увесь цей бруд. Краще вже мовчати, ніж так нахабно і нелюдяно виливати цей бруд на людей, які борються і хочуть, щоб у їхній країні все було добре.

Деяким я відповідала, без образливих слів. Коли тобі пишуть брехню, тобі хочеться довести, що це не так, що це їхня країна вторглася в Україну. Хочеться відкрити людям очі, адже вони просто не вірять. Не розумію, як ця система у них працює, що люди роками зомбовані. Хочеться цими постами, відповідями та сторіс показати, як тут насправді, як у нас помирають люди, як гинуть діти, як руйнуються будинки та міста.

Але це все марно, вони мають свою якусь незрозумілу думку, яка дуже відрізняється від думки всього світу і нас. Тож я перестала відповідати. Це їхня справа. Зараз вони сидітимуть без Інстаграму, дивитимуться своє телебачення і віритимуть в усю цю нісенітницю", – сказала Білодід.

Бронзова медаль Білодід на Олімпіаді в Токіо