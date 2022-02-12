Завершилися змагання 8-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
У суботу, 12 лютого, було розіграно шість комплектів медалей у шести видах спорту.
Українська команда як і раніше продовжує залишатися без медалей на ОІ-2022.
У восьмий день змагань на старт вийшли 13 представників збірної України, які виступили в бобслеї, лижних гонках, біатлоні, стрибках з трампліну і фігурному катанні.
Серед результатів дня варто відзначити виступ українських біатлоністів. Відразу двом представникам України вдалося фінішувати в топ-15 чоловічого спринту з біатлону. Дмитро Підручний до фінішу прийшов 13-м, Артем Прима - 15-м.
Олімпійські ігри 2022. Результати виступів українців, 12 лютого
Бобслей. Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 5-й заїзд
- Лідія Гунько - 19 місце
Бобслей. Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 6-й заїзд
- Лідія Гунько - 18 місце
Лижні гонки. Командні змагання. Естафета 4х5 км. жінки
- Збірна України - не фінішувала, зняли як кругових
Біатлон. Спринт. 10 км. Чоловіки
- Дмитро Підручний - 13 місце
- Артем Прима - 15 місце
- Антон Дудченко - 60 місце
- Богдан Цимбал - 66 місце
Стрибки з трампліну. Великий трамплін. Чоловіки. Пробний етап
- Віталій Калініченко - 46 місце
- Євген Марусяк - 49 місце
Стрибки з трампліну. Великий трамплін. Чоловіки. Основний етап
- Віталій Калініченко - 44 місце
- Євген Марусяк - 50 місце
Фігурне катання. Танці на льоду. Ритм-танець
- Олександра Назарова / Максим Нікітін - 20-е місце, кваліфікувалися в довільну програму
Серед результатів інших спортсменів, виділимо виступ сноубордистів з США Ніка Баумгартнера і Ліндсі Джекобелліс. Вони виграли "золото" Олімпіади-2022 в сноуборд-кросі і стали найстаршою парою учасників, які виграли "золоті" нагороди. На двох американцям 76 років. Баумгартнеру - 40 років, а Джекобелліс - 36 років.
Також відзначимо китайського спортсмена Гао Тіньюя, який з олімпійським рекордом виграв "золото" ОІ-2022 у ковзанярському спорті серед чоловіків на дистанції 500 метрів.
Олімпійські ігри 2022. Всі результати 12 лютого
Сноуборд. Борд-крос. Змішані команди
- США
- Італія
- Канада
Лижні гонки. Естафета. Жінки
- ОКР
- Німеччина
- Швеція
Ковзанярський спорт. 500 м. Чоловіки
- Гао Тіньюй (Китай)
- Ча Мін Кю (Південна Корея)
- Ватару Морісіг (Японія)
Біатлон. Спринт. Чоловіки
- Йоганнес Бо (Норвегія)
- Кентен Фійон-Майє (Франція)
- Тар'єй Бо (Норвегія)
Стрибки з трампліну. Великий трамплін. Чоловіки
- Маріус Ліндвік (Норвегія)
- Рею Кобаясі (Японія)
- Карл Гайгер (Німеччина)
Скелетон. Жінки
- Ханна Найзе (Німеччина)
- Жаклін Нарракотт (Австралія)
- Кімберлі Бос (Нідерланди)
Лідером у загальному заліку є Німеччина (8 золотих, 5 срібних медалей та 1 бронзова). У топ-3 медальної таблиці Олімпіади також входять Норвегія (8-3-6) і США (5-5-1).
Медальний залік після 8-го дня, 12 лютого
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Результати українців за 11 лютого тут.