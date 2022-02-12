Двоє українців фінішували в топ-15 чоловічого спринту з біатлону.

Завершилися змагання 8-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

У суботу, 12 лютого, було розіграно шість комплектів медалей у шести видах спорту.

Українська команда як і раніше продовжує залишатися без медалей на ОІ-2022.

У восьмий день змагань на старт вийшли 13 представників збірної України, які виступили в бобслеї, лижних гонках, біатлоні, стрибках з трампліну і фігурному катанні.

Серед результатів дня варто відзначити виступ українських біатлоністів. Відразу двом представникам України вдалося фінішувати в топ-15 чоловічого спринту з біатлону. Дмитро Підручний до фінішу прийшов 13-м, Артем Прима - 15-м.

Олімпійські ігри 2022. Результати виступів українців, 12 лютого

Бобслей. Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 5-й заїзд

Лідія Гунько - 19 місце

Бобслей. Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 6-й заїзд

Лідія Гунько - 18 місце

Лижні гонки. Командні змагання. Естафета 4х5 км. жінки

Збірна України - не фінішувала, зняли як кругових

Біатлон. Спринт. 10 км. Чоловіки

Дмитро Підручний - 13 місце

Артем Прима - 15 місце

Антон Дудченко - 60 місце

Богдан Цимбал - 66 місце

Стрибки з трампліну. Великий трамплін. Чоловіки. Пробний етап

Віталій Калініченко - 46 місце

Євген Марусяк - 49 місце

Стрибки з трампліну. Великий трамплін. Чоловіки. Основний етап

Віталій Калініченко - 44 місце

Євген Марусяк - 50 місце

Фігурне катання. Танці на льоду. Ритм-танець

Олександра Назарова / Максим Нікітін - 20-е місце, кваліфікувалися в довільну програму

Серед результатів інших спортсменів, виділимо виступ сноубордистів з США Ніка Баумгартнера і Ліндсі Джекобелліс. Вони виграли "золото" Олімпіади-2022 в сноуборд-кросі і стали найстаршою парою учасників, які виграли "золоті" нагороди. На двох американцям 76 років. Баумгартнеру - 40 років, а Джекобелліс - 36 років.

Також відзначимо китайського спортсмена Гао Тіньюя, який з олімпійським рекордом виграв "золото" ОІ-2022 у ковзанярському спорті серед чоловіків на дистанції 500 метрів.

Олімпійські ігри 2022. Всі результати 12 лютого

Сноуборд. Борд-крос. Змішані команди

США

Італія

Канада

Лижні гонки. Естафета. Жінки

ОКР

Німеччина

Швеція

Ковзанярський спорт. 500 м. Чоловіки

Гао Тіньюй (Китай)

Ча Мін Кю (Південна Корея)

Ватару Морісіг (Японія)

Біатлон. Спринт. Чоловіки

Йоганнес Бо (Норвегія)

Кентен Фійон-Майє (Франція)

Тар'єй Бо (Норвегія)

Стрибки з трампліну. Великий трамплін. Чоловіки

Маріус Ліндвік (Норвегія)

Рею Кобаясі (Японія)

Карл Гайгер (Німеччина)

Скелетон. Жінки

Ханна Найзе (Німеччина)

Жаклін Нарракотт (Австралія)

Кімберлі Бос (Нідерланди)

Лідером у загальному заліку є Німеччина (8 золотих, 5 срібних медалей та 1 бронзова). У топ-3 медальної таблиці Олімпіади також входять Норвегія (8-3-6) і США (5-5-1).

Медальний залік після 8-го дня, 12 лютого

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