Дмитро Підручний / фото REUTERS

Завершилися змагання 8-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

У суботу, 12 лютого, було розіграно шість комплектів медалей у шести видах спорту.

Українська команда як і раніше продовжує залишатися без медалей на ОІ-2022.

У восьмий день змагань на старт вийшли 13 представників збірної України, які виступили в бобслеї, лижних гонках, біатлоні, стрибках з трампліну і фігурному катанні.

Серед результатів дня варто відзначити виступ українських біатлоністів. Відразу двом представникам України вдалося фінішувати в топ-15 чоловічого спринту з біатлону. Дмитро Підручний до фінішу прийшов 13-м, Артем Прима - 15-м.

Олімпійські ігри 2022. Результати виступів українців, 12 лютого

Бобслей. Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 5-й заїзд

  • Лідія Гунько - 19 місце

Бобслей. Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 6-й заїзд

  • Лідія Гунько - 18 місце

Лижні гонки. Командні змагання. Естафета 4х5 км. жінки

  • Збірна України - не фінішувала, зняли як кругових

Біатлон. Спринт. 10 км. Чоловіки

  • Дмитро Підручний - 13 місце
  • Артем Прима - 15 місце
  • Антон Дудченко - 60 місце
  • Богдан Цимбал - 66 місце

Стрибки з трампліну. Великий трамплін. Чоловіки. Пробний етап

  • Віталій Калініченко - 46 місце
  • Євген Марусяк - 49 місце

Стрибки з трампліну. Великий трамплін. Чоловіки. Основний етап

  • Віталій Калініченко - 44 місце
  • Євген Марусяк - 50 місце

Фігурне катання. Танці на льоду. Ритм-танець

  • Олександра Назарова / Максим Нікітін - 20-е місце, кваліфікувалися в довільну програму

Серед результатів інших спортсменів, виділимо виступ сноубордистів з США Ніка Баумгартнера і Ліндсі Джекобелліс. Вони виграли "золото" Олімпіади-2022 в сноуборд-кросі і стали найстаршою парою учасників, які виграли "золоті" нагороди. На двох американцям 76 років. Баумгартнеру - 40 років, а Джекобелліс - 36 років.

Нік Баумгартнер і Ліндсі Джекобелліс / фото REUTERS

Також відзначимо китайського спортсмена Гао Тіньюя, який з олімпійським рекордом виграв "золото" ОІ-2022 у ковзанярському спорті серед чоловіків на дистанції 500 метрів.

Олімпійські ігри 2022. Всі результати 12 лютого

Сноуборд. Борд-крос. Змішані команди

  • США
  • Італія
  • Канада

Лижні гонки. Естафета. Жінки

  • ОКР
  • Німеччина
  • Швеція

Ковзанярський спорт. 500 м. Чоловіки

  • Гао Тіньюй (Китай)
  • Ча Мін Кю (Південна Корея)
  • Ватару Морісіг (Японія)

Біатлон. Спринт. Чоловіки

  • Йоганнес Бо (Норвегія)
  • Кентен Фійон-Майє (Франція)
  • Тар'єй Бо (Норвегія)

Стрибки з трампліну. Великий трамплін. Чоловіки

  • Маріус Ліндвік (Норвегія)
  • Рею Кобаясі (Японія)
  • Карл Гайгер (Німеччина)

Скелетон. Жінки

  • Ханна Найзе (Німеччина)
  • Жаклін Нарракотт (Австралія)
  • Кімберлі Бос (Нідерланди)

Лідером у загальному заліку є Німеччина (8 золотих, 5 срібних медалей та 1 бронзова). У топ-3 медальної таблиці Олімпіади також входять Норвегія (8-3-6) і США (5-5-1).

Медальний залік після 8-го дня, 12 лютого

olympics.com

Олімпіада-2022: головне

  • Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
  • Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
  • Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
  • Результати українців за 11 лютого тут.