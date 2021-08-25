Жіноча збірна України за тур до завершення групового етапу гарантувала собі путівку в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу.
У чотирьох перших матчах турніру Україна поступилася Нідерландам (0:3) і Туреччині (0:3), але обіграла Фінляндію (3:1) і Швецію (3:0).
За тур до завершення групового етапу українська збірна набрала 6 очок і займає у своїй групі третє місце. При цьому Україна вже точно не опуститься нижче четвертого місця, оскільки Фінляндія після п'яти матчів набрала 4 очки, а у Румунії - 0 очок після чотирьох ігор.
Жіноча збірна України вийшла в плей-оф чемпіонату Європи вперше з 2001 року.
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У заключному турі українки зустрінуться з румунською збірною.
ЧЄ-2021 з волейболу серед жінок: довідка
- Турнір проходить з 18 серпня по 4 вересня в чотирьох країнах: Сербії, Болгарії, Хорватії та Румунії.
- У турнірі беруть участь 24 збірні, які розбиті на чотири групи. У плей-оф вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.
- Титул чемпіонок Європи захищають сербські волейболістки.