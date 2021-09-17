Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом в Токіо-2020.

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України плавцю-паралімпійцю Максиму Крипаку.

Відповідний указ гарант підписав під час зустрічі з паралімпійською збірною України.

"Ми прикуті до екранів, коли пливеш саме ти (Максим Крипак - прим.ред.), бо ти наш герой. І від сьогодні Герой України", - сказав Зеленський.

"Практично кожен регіон приніс медаль у кошик незалежної України. І це офіційна статистика, з якою я, до речі, не згоден. І вважаю, що слово "практично" тут не зовсім правильне, адже за кожною медаллю стоїть команда: тренери, лікарі, помічники та багато інших дуже важливих людей. Тобто нашу збірну не практично, а реально представляли спортсмени з 24 областей України та Автономної Республіки Крим", - додав Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що термін "обмежені можливості" необхідно забути, та заявив, що кожен із чемпіонів та призерів Ігор є героєм.

На Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Крипак завоював сім медалей, серед них - п'ять золотих. 26-річний українець став найтитулованішим спортсменом Ігор у Токіо.

Максим Крипак: кар'єра

Максим народився з ураженням опорно-рухового апарату - права нога в нього коротша, ніж ліва.

Крипак виграв 5 золотих медалей в Ріо-2016 та стільки ж в Токіо-2020: він десятиразовий паралімпійський чемпіон. Загалом у нього 15 паралімпійських нагород.

Україна на Паралімпіаді в Токіо: головне

Україну на змаганнях представляли 143 спортсмени в 15 видах спорту.

Українська збірна у медальному заліку Паралімпіади посіла шосте місце.

98 медалей - це другий результат в історії Паралімпійських ігор для України після Ріо-2016 (117 медалей).

Вперше з 2004 року українська збірна не змогла потрапити до топ-5 медального заліку Паралімпіади (включаючи як літні, так і зимові Ігри).

Автор: Антоніна Доломанжи