Українські футболісти вибороли путівку у чесній спортивній боротьбі.

Збірна України з пляжного футболу не поїде на першість світу, яка наприкінці серпня 2021 року пройде в Москві.

Про це повідомляє з посиланням на власні джерела Tribuna.com.

УАФ і Асоціація пляжного футболу України заборонили нашій команді брати участь в цих змаганнях.

Українська команда героїчно виборола путівку на мундіаль, посівши друге місце в європейському відборі.

Чемпіонат світу з пляжного футболу пройде з 21-го по 29 серпня. На турнірі виступатимуть 16 команд. Жеребкування фінальної стадії заплановане на 8 липня у швейцарському Цюриху.

Кваліфікація України на ЧС з пляжного футболу: головне

На груповому етапі українці перемогли Туреччину (7:5), розгромили Казахстан (6:1), а також з мінімальним рахунком поступилися Португалії (0:1).

В 1/4 фіналу українці зустрічалися зі Швейцарією та перемогли її з рахунком 6:5. Саме вихід до півфіналу став гарантією отримання путівки на чемпіонат світу.

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Автор: Артем Будрін