Підопічні Угіса Крастіньша продовжують боротися за медалі континентальної першості.

Сьогодні, 5 вересня, чоловіча збірна України з волейболу провела п’ятий матч на чемпіонаті Європи.

Україна обіграла Іспанію у трисетовому матчі. Ця перемога гарантувала українцям вихід у плей-оф.

4 вересня Україна здобула першу перемогу на ЧЄ з волейболу, обігравши Фінляндію.

Відео дня

На старті турніру українці програли 3 матчі поспіль. Українці в першому колі поступилися Словенії, у другому - Хорватії, у третьому - Болгарії.

Зустрічі групової стадії українці проводять у болгарській Варні. Турнір приймають Італія, Північна Македонія, Ізраїль та Болгарія.

Чемпіонат Європи з волейболу

Іспанія – Україна – 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)

Турнірна таблиця:

1. Словенія - 5 перемог/0 поразок

2. Хорватія - 3/2

3. Україна - 2/3

4. Болгарія - 2/3

5. Іспанія - 2/3

6. Фінляндія - 1/4

В 1/8 фіналу Україна зіграє проти Португалії. Матч відбудеться 8 або 9 вересня. Якщо Україна пройде Португалію, то у чвертьфіналі зустрінеться проти переможця пари Словенія - Туреччина.

Україна втретє у своїй історії пробилася до плей-оф Євро. На двох попередніх чемпіонатах Європи українці закінчували виступи у чвертьфіналі (2019) та у 1/8 фіналу (2021).

Вас також можуть зацікавити новини: