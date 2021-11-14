Українські жінки здолали Фінляндію.

Жіноча збірна України з баскетболу вдруге поспіль перемогла у відбірковому циклі на чемпіонат Європи 2023 року. У поєдинку 2-го туру кваліфікації "жовто-сині" виграли у Фінляндії.

Фінляндія - Україна - 71:77 (13:23, 18:17, 22:19, 18:18)

Україна: Ягупова, Рульова, Філевич, Дубровіна, Малашенко, Уро-Ніле, Ковтун, Мусієнко, Юркевичюс, Любінець, Волошина, Дубнюк, Шматова, Гаврильчик, Завидна

Українська збірна здобула другу звитягу у відбірковому турнірі та очолює свою групу. В 1-му турі наші дівчата сенсаційно обіграли Францію.

Збірна України: відбір на Євро-2023

Українська збірна змагається за вихід на Євробаскет-2023 в одному квартеті з командами Франції, Фінляндії та Литви.

Наступні поєдинки кваліфікації відбудуться у листопаді 2022 року: "жовто-сині" зіграють на виїзді з Литвою та Францією.

На Євробаскет-2023 вийдуть переможці своїх груп і чотири з десяти найкращих других місць.

Автор: Артем Будрін