Свій наступний матч Україна у рамках відбору на Євробаскет проведе 2 вересня проти Британії.

Збірна України з баскетболу провела черговий матч кваліфікації Чемпіонату світу-2023, в якому на виїзді поступилась Ісландії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Першу половину зустрічі Україна закінчила, маючи перевагу над суперником у п'ять очок. Однак уже у третій 10-хвилинці Ісландія не лише відіграла відставання від "синьо-жовтих", але й збільшила його перед останньою чвертю до восьми очок.

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Українцям вдалося врятувати гру та наприкінці 10-хвилинки перевести її в овертайм. Однак вже в овертаймі Ісландія знову здобула для себе перевагу, яку у підсумку й втілила у перемогу.

Підопічні Айнарса Багатскіса в Габнарфйордурі поступилися з рахунком 91:88.

Раніше баскетболісти сербського клубу "Црвена Звезда" відмовилися тримати банер із закликом зупинити війну в Україні перед матчем Євроліги.

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