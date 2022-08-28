Збірна України з баскетболу провела черговий матч кваліфікації Чемпіонату світу-2023, в якому на виїзді поступилась Ісландії.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Першу половину зустрічі Україна закінчила, маючи перевагу над суперником у п'ять очок. Однак уже у третій 10-хвилинці Ісландія не лише відіграла відставання від "синьо-жовтих", але й збільшила його перед останньою чвертю до восьми очок.
Українцям вдалося врятувати гру та наприкінці 10-хвилинки перевести її в овертайм. Однак вже в овертаймі Ісландія знову здобула для себе перевагу, яку у підсумку й втілила у перемогу.
Підопічні Айнарса Багатскіса в Габнарфйордурі поступилися з рахунком 91:88.
Раніше баскетболісти сербського клубу "Црвена Звезда" відмовилися тримати банер із закликом зупинити війну в Україні перед матчем Євроліги.
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