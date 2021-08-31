Збірна України з баскетболу дізналася суперників у відборі на ЧС-2023

Українська команда потрапила в групу G.

Відбулося жеребкування відбіркового турніру до чемпіонату світу з баскетболу 2023 року. У відборі серед європейських команд підопічні Айнарса Багатскіса виступлять в групі G. Збірні Грузії, Іспанії та Північної Македонії стали суперниками України. Результати жеребкування Група A: Сербія, Словаччина, Бельгія, Латвія Група B: Білорусь, Великобританія, Греція, Туреччина Група C: Хорватія, Швеція, Фінляндія, Словенія Група D: Ізраїль, Німеччина, Естонія, Польща Група E: Франція, Португалія, Угорщина, Чорногорія Група F: Боснія і Герцеговина, Литва, Болгарія, Чехія Група G: Грузія, Північна Македонія, Іспанія, Україна Група H: Росія, Нідерланди, Ісландія, Італія Відбір на чемпіонат світу з баскетболу: довідка На першому груповому етапі команди зіграють у два кола - домашні і гостьові матчі. Турнір пройде в три вікна: 20-30 листопада 2021, 21 лютого - 1 березня 2022 і 27 червня - 5 липня 2022.

До другого групового етапу кваліфікації виходять по три найкращі команди з групи. Далі вони сформують чотири групи по шість команд. На чемпіонат світу вийдуть по три найкращі команди з кожної групи.

Фінальна частина ЧС-2023 відбудеться в Японії, Індонезії та на Філіппінах з 25 серпня до 10 вересня 2023 року. Автор: Артем Будрін

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