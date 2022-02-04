Урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор-2022 / фото REUTERS

У Пекіні пройшла церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор. Старт Олімпіаді був офіційно даний 4 лютого.

На парад країн-учасниць вийшла 91 команда-учасниця, в тому числі і українська збірна.

Прапор України несли фристайліст Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова.

На церемонію вийшли не всі українські атлети - багато хто готується до змагань, які пройдуть 5 лютого.

фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS

Нагадаємо, Олімпіада проходитиме з 4 по 20 лютого.

Читайте такожПекін-2022: де дивитися зимові Олімпійські ігри

Олімпіада-2022: що потрібно знати

  • Одну з країн МОК відсторонив від змагань.
  • Буде розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

  • Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Україна на зимових Олімпійських іграх: головне

  • Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
  • У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
  • На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. 