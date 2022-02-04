Олександр Абраменко та Олександра Назарова стали прапороносцями нашої команди.

У Пекіні пройшла церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор. Старт Олімпіаді був офіційно даний 4 лютого.

На парад країн-учасниць вийшла 91 команда-учасниця, в тому числі і українська збірна.

Прапор України несли фристайліст Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова.

На церемонію вийшли не всі українські атлети - багато хто готується до змагань, які пройдуть 5 лютого.

Нагадаємо, Олімпіада проходитиме з 4 по 20 лютого.

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Одну з країн МОК відсторонив від змагань.

Буде розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

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