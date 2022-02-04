У Пекіні пройшла церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор. Старт Олімпіаді був офіційно даний 4 лютого.
На парад країн-учасниць вийшла 91 команда-учасниця, в тому числі і українська збірна.
Прапор України несли фристайліст Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова.
На церемонію вийшли не всі українські атлети - багато хто готується до змагань, які пройдуть 5 лютого.
Нагадаємо, Олімпіада проходитиме з 4 по 20 лютого.
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Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Одну з країн МОК відсторонив від змагань.
- Буде розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.