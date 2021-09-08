Наші волейболісти у вольовому стилі зупинили бельгійську збірну.

Збірна України з волейболу здолала команду Бельгії в рамках групового етапу чемпіонату Європи.

Підопічні Угіса Крастіньша програли першу партію, але потім три сети поспіль були сильнішими за суперника. Таким чином, українська збірна достроково оформила вихід в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Україна - Бельгія - 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)

Україна: Плотницький, Діденко, Вієцький, Дрозд, Єрещенко, Теременко, Фомін (лідер), Брова (ліберо), Остапенко, Семенюк, Ковальов, Щитков, Полуян, Сидоренко

Для України це третя перемога в чотирьох поєдинках групового етапу. В активі команди 7 залікових пунктів. Раніше українці з ідентичним рахунком обіграли Португалію та Грецію (3:2), але поступилися Сербії (0:3).

8 вересня наша команда о 18:30 за київським часом зіграє проти Польщі, котра є однією з чотирьох країн-господарок турніру.

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ЧЄ проходить з 1 по 19 вересня 2021 року в Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Суперниками збірної України по груповому етапу є Греція, Сербія, Бельгія, Польща та Португалія.

До плей-оф турніру вийдуть чотири найкращі збірні з кожної групи.

Автор: Артем Будрін