У чоловічій естафеті українці фінішували на шостому місці.

У німецькому Рупольдінгу завершилася чоловіча естафета в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону.

Збірну України в гонці представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Наші хлопці прибігли до фінішу шостими! Сумарно українські біатлоністи використали шість додаткових патронів.

Прима розпочав гонку і передав естафету на 6-й позиції. Підручний свій етап завершив другим, Цимбал передав естафету на 4-му місці, а Дудченко фінішував шостим.

Кубок світу в Рупольдінгу. Результати чоловічої естафети

1. Росія - 1.11,06,1 (0+4)

2. Німеччина - 7,0 (0+2)

3. Білорусь - 23,0 (0+6)

4. Італія - 53,7 (0+5)

5. Франція - 1.15,0 (1+10)

6. Україна - 1.44,9 (0+6)

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