Українська команда не братиме участі в юніорському чемпіонаті світу, адже там виступлять представники РФ і Білорусі.

Збірна України з тайського боксу (Муей-Тай) відмовилася від участі в юнацькому чемпіонаті світу, який пройде з 9 по 21 серпня в столиці Малайзії Куала-Лумпурі.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства у справах молоді та спорту України.

Рішення пов'язане з тим, що незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну за підтримки Білорусі, до чемпіонату світу допустили російських і білоруських спортсменів.

Єдине обмеження полягає в тому, що вони будуть виступати в нейтральному статусі, тобто без прапора та іншої державної символіки.

"Українська федерація таїландського боксу Муей-Тай з перших днів початку повномасштабної агресії вимагає повної ізоляції росіян і білорусів від світового спорту та позбавлення їхніх спортсменів права брати участь у міжнародних змаганнях.

Через таку позицію міжнародної федерації збірна України з таїландського боксу Муей Тай відмовляється брати участь у чемпіонаті світу",- йдеться в заяві.

Українська федерація таїландського боксу закликала усунути російських і білоруських спортсменів від участі в міжнародних спортивних заходах, проте спортсменів все ж допустили до турніру під прапором Міжнародної асоціації таїландського боксу.

Додамо, що спочатку російські спортсмени з'явилися в заявці на турнір під абревіатурою RMF (Russian Muay-Thai Federation), після чого зникли зі списку, а потім повернулися, але вже під егідою Міжнародної асоціації.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 161-й день.

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