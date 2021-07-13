Поява незваного гостя не допомогла Іллі Марченку здобути перемогу.

Поєдинок турніру АТР в американському Ньюпорті запам'ятався курйозним епізодом. Перша ракетка України Ілля Марченко (наразі №156 світового рейтингу) грав проти колишньої п'ятої ракетки світу Кевіна Андерсона (наразі №113 світового рейтингу).

Під час гри спортсменів на корт прискакав заєць. Тваринка посиділа на лінії, а потім почала шукати вихід з арени. Лінійний суддя спробував впіймати пухнастого, але той спритно втік.

Матч 1/16 фіналу Марченко програв з рахунком 7:5, 6:3. Представник Південно-Африканської Республіки Андерсон покрокував далі по сітці. В 1/8 фіналу його вже чекає австрієць Офнер Себастіан.

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Автор: Артем Будрін