Поєдинок турніру АТР в американському Ньюпорті запам'ятався курйозним епізодом. Перша ракетка України Ілля Марченко (наразі №156 світового рейтингу) грав проти колишньої п'ятої ракетки світу Кевіна Андерсона (наразі №113 світового рейтингу).
Під час гри спортсменів на корт прискакав заєць. Тваринка посиділа на лінії, а потім почала шукати вихід з арени. Лінійний суддя спробував впіймати пухнастого, але той спритно втік.
Матч 1/16 фіналу Марченко програв з рахунком 7:5, 6:3. Представник Південно-Африканської Республіки Андерсон покрокував далі по сітці. В 1/8 фіналу його вже чекає австрієць Офнер Себастіан.
A very welcomed interruption. 🐇🎾#ATPNewport l @KAndersonATP l @imarchellopic.twitter.com/pAHo93ClQX— Tennis Channel (@TennisChannel) July 12, 2021
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