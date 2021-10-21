Запорізький Мотор здобув другу перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів

Український клуб обіграв бухарестське "Динамо".

Запорізький "Мотор" у 5-му турі гандбольної Ліги чемпіонів грав проти румунського клубу "Динамо". Матч пройшов у Запоріжжі та завершився перемогою українського клубу. "Мотор" - "Динамо" - 28:27 (13:13, 15:14) "Мотор": Комок, Бохан, Кубатко, Малашинскас, Пуховський, Денисов, Тільте, Моліна, Козакевич, Донцов, Себетич, Горига, Бурзак, В'юнник, Касай, Васильєв Для "Мотора" це друга перемога в 5-ти матчах групового етапу. У першому турі український клуб здолав "Порту", а потім поступився "Барселоні", ПСЖ і "Віве Кельце". Читайте такожЗапорізький Мотор зазнав другої поразки в гандбольній Лізі чемпіонів "Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати "Мотор" вдев'яте у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ.

У групі B, крім "Мотора", ще 7 клубів: португальський "Порту", угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург".

У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд. Автор: Артем Будрін

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