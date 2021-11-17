Найкращий клуб України обіграв угорський "Веспрем".

Запорізький "Мотор" зіграв поєдинок 7-го туру гандбольної Ліги чемпіонів. Український клуб вдома приймав угорський "Веспрем".

Матч завершився перемогою "Мотора" з рахунком 29:27.

"Мотор" (Україна) - "Веспрем" (Угорщина) - 29:27

"Мотор": Комок, В'юнник, Кубатко, Малашинскас, Пуховський, Денисов, Турченко, Моліна, Козакевич, Горига, Себетич, Донцов, Касай, Васильєв, Бохан, Тютюнник

Після цієї звитяги "Мотор" піднявся у своїй групі на 4-е місце. У запорожців три перемоги в семи іграх. 25 листопада "Мотор" зіграє в гостях проти "Веспрему".

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"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

"Мотор" в дев'ятий раз у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ.

У групі B, крім "Мотора", ще 7 клубів: португальський "Порту", угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург".

У плей-оф з групи вийдуть шість найкращих команд.

Автор: Артем Будрін