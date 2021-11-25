"Веспрем" взяв реванш у найкращого клубу України.

Запорізький "Мотор" зіграв поєдинок 8-го туру гандбольної Ліги чемпіонів. Український клуб на виїзді програв угорському "Веспрему".

Гра завершилася поразкою українців з рахунком 36:29.

"Веспрем" (Угорщина) - "Мотор" (Україна) - 36:29

"Мотор": Комок, Малашинскас (забив 2 голи), Пуховський (5), Денісов (1), Турченко (1), Моліна (0), Кравченко (0), Козакевич (3), Горига (3), Себетич (2), Донцов (1), Касай (0), Васильєв (3), Бохан (8), Тютюнник (0), В'юнник (0)

Після цієї невдачі "Мотор" опустився у своїй групі на шосту позицію. У запорожців три перемоги у восьми іграх. 1 грудня "Мотор" зіграє вдома проти "Фленсбурга".

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"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

"Мотор" в дев'ятий раз у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ.

У групі B, крім "Мотора", ще 7 клубів: португальський "Порту", угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург".

У плей-оф з групи вийдуть шість найкращих команд.

Автор: Артем Будрін