Капітан Мотора Захар Денисов / фото handball.motorsich.com

Запорізький "Мотор" у 2-му турі групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів на виїзді зустрічався з "Барселоною".

Український клуб зазнав досить великої поразки.

"Барселона" - "Мотор" - 36:25 (16:13, 20:12)

"Мотор": В'юнник, Грудка, Малашинскас, Пуховський, Денисов, Тільте, Моліна, Кравченко, Козакевич, Донцов, Себетич, Горіга, Бурзак, Касай, Васильєв, Бохан

Таким чином, у "Мотора" одна перемога у двох стартових матчах групового етапу ЛЧ.

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"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

  • "Мотор" в дев'ятий раз у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. 
  • У групі B, крім "Мотора", ще 7 клубів: португальський "Порту", угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург".
  • У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.

  • Наступний матч у ЛЧ "Мотор" проведе 29 вересня вдома проти "Віве Кельце".

Автор: Антон Дудар