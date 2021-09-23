Капітан Мотора Захар Денисов / фото handball.motorsich.com
Запорізький "Мотор" у 2-му турі групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів на виїзді зустрічався з "Барселоною".
Український клуб зазнав досить великої поразки.
"Барселона" - "Мотор" - 36:25 (16:13, 20:12)
"Мотор": В'юнник, Грудка, Малашинскас, Пуховський, Денисов, Тільте, Моліна, Кравченко, Козакевич, Донцов, Себетич, Горіга, Бурзак, Касай, Васильєв, Бохан
Таким чином, у "Мотора" одна перемога у двох стартових матчах групового етапу ЛЧ.
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"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати
- "Мотор" в дев'ятий раз у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ.
- У групі B, крім "Мотора", ще 7 клубів: португальський "Порту", угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург".
- У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.
Наступний матч у ЛЧ "Мотор" проведе 29 вересня вдома проти "Віве Кельце".