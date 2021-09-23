Запорізький Мотор поступився Барселоні в гандбольній Лізі чемпіонів

Чемпіон України не впорався з серйозним суперником у 2-му турі.

Запорізький "Мотор" у 2-му турі групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів на виїзді зустрічався з "Барселоною". Український клуб зазнав досить великої поразки. "Барселона" - "Мотор" - 36:25 (16:13, 20:12) "Мотор": В'юнник, Грудка, Малашинскас, Пуховський, Денисов, Тільте, Моліна, Кравченко, Козакевич, Донцов, Себетич, Горіга, Бурзак, Касай, Васильєв, Бохан Таким чином, у "Мотора" одна перемога у двох стартових матчах групового етапу ЛЧ. Читайте такожЗапорізький Мотор обіграв Порту й вдало стартував у гандбольній Лізі чемпіонів "Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати "Мотор" в дев'ятий раз у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ.

У групі B, крім "Мотора", ще 7 клубів: португальський "Порту", угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург".

У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.

Наступний матч у ЛЧ "Мотор" проведе 29 вересня вдома проти "Віве Кельце". Автор: Антон Дудар

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