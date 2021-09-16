Запорізький клуб виграв у чемпіонів Португалії.

Чемпіон України "Мотор" у рамках 1-го туру Ліги чемпіонів вдома грав з португальським "Порту".

Першу половину матчу запоріжці виграли з рахунком 15:10, а у другій поступилися - 15:17. В підсумку на табло 30:27 на користь українського клубу. Поєдинок складався для підопічних Гінтараса Савукінаса непросто, але вдалося здобути надважливу перемогу на старті турніру.

"Мотор" - "Порту" - 30:27 (15:10, 15:17)

"Мотор": Кубатко, Малашинскас, Пуховський, Денисов, Тільте, Турченко, Косано, Козакевич, Донцов, Горига, Бурзак, Касай, Мороз, Васільєв, Комок, Бохан, Себетіч, В'юнник

"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

"Мотор" удев'яте у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ.

У групі B окрім "Мотора" та "Порту" ще 6 клубів: угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург". У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.

Автор: Артем Будрін