Відома спортсменка також подякувала захисникам України.

Знаменита тенісистка Еліна Світоліна привітала українців з Днем Незалежності.

У своєму Instagram спортсменка опублікувала пост, в якому привітала своїх співвітчизників з важливим святом і подякувала захисникам України.

"Душу і тіло ми покладемо за нашу свободу". Ці слова з гімну України стали пророчими. За свою свободу ми будемо боротися.

Вітаю всіх з Днем Незалежності. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які ціною власного життя борються за нас за свободу і майбутнє", - написала Світоліна.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна не виступає з березня 2022 року, так як разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом чекає дитину.

Раніше УНІАН повідомляв, що Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: