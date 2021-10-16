В рамках нового сезону заплановано проведення 23 Гран-прі.

Формула-1 опублікувала календар гонок на сезон 2022 року.

Він був опублікований на офіційному сайті Формули-1.

У новому сезоні в чемпіонаті буде рекордна кількість гонок - 23 Гран-прі. У сезоні 2021 року календар налічує 22 гонки.

Сезон стартує 18 березня в Бахрейні й триватиме до 20 листопада, коли відбудеться Гран-прі Абу-Дабі.

У чемпіонаті дебютує Гран-прі Майамі. У США, як і в Італії, буде відразу два етапи.

Календар сезону

Формула-1: результати сезону-2021

Після 16 етапів Макс Ферстаппен з "Ред Булл" займає перше місце. У нього в активі 262,5 очка. У Льюїса Хемілтона ("Мерседес") - 256,5. Третім йде ще один пілот "Мерседес" Валттері Боттас (177).

У Кубку конструкторів у "Мерседеса" 433.5 очка, у "Ред Булл" - 397.5. До трійки лідерів також входить "Макларен" (240).

Наступний етап відбудеться 24 жовтня - Гран-прі США.

Автор: Антон Дудар