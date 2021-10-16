У чемпіонаті дебютує Гран-прі Майамі / formula1.com
Формула-1 опублікувала календар гонок на сезон 2022 року.
Він був опублікований на офіційному сайті Формули-1.
У новому сезоні в чемпіонаті буде рекордна кількість гонок - 23 Гран-прі. У сезоні 2021 року календар налічує 22 гонки.
Сезон стартує 18 березня в Бахрейні й триватиме до 20 листопада, коли відбудеться Гран-прі Абу-Дабі.
У чемпіонаті дебютує Гран-прі Майамі. У США, як і в Італії, буде відразу два етапи.
Календар сезону
formula1.com
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- Після 16 етапів Макс Ферстаппен з "Ред Булл" займає перше місце. У нього в активі 262,5 очка. У Льюїса Хемілтона ("Мерседес") - 256,5. Третім йде ще один пілот "Мерседес" Валттері Боттас (177).
- У Кубку конструкторів у "Мерседеса" 433.5 очка, у "Ред Булл" - 397.5. До трійки лідерів також входить "Макларен" (240).
- Наступний етап відбудеться 24 жовтня - Гран-прі США.