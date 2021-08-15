Карате більше не буде представлено на Олімпійських іграх.

Оргкомітет літньої Олімпіади-2024 виключив можливість появи карате на Іграх в Парижі.

Про це повідомляє Inside The Games з посиланням на заяву оргкомітету Олімпіади-2024.

Карате вперше в історії було включено до олімпійської програми на Іграх у Токіо. Однак воно не увійшло до програми Олімпіади-2024, і організатори наполягають на тому, що не планують змінювати своє рішення, незважаючи на заклики французьких політиків і Федерації карате Франції.

"Програма заходів Олімпійських ігор 2024 року остаточна і не може бути змінена", - йдеться в заяві оргкомітету.

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"Це було внесено до календаря ігор у суворій відповідності з правилами, встановленими Міжнародним олімпійським комітетом", - також підкреслили організатори.

Успіхи України в карате на Олімпіаді-2020

На Олімпіаді в Токіо Україна завоювала дві медалі в карате.

Першу нагороду принесла Анжеліка Терлюга, яка завоювала срібло.

А у чоловіків Станіслав Горуна став бронзовим призером Ігор.

Автор: Антон Дудар