11-13 червня 2021 року в сербському місті Чачак відбувся чемпіонат світу з дитячо-юнацького фітнесу. Українську команду представляли вихованці двох черкаських шкіл фітнесу - студії фітнесу "Грація" (тренер Антоніна Оробець) і спортивно-танцювальної школи "Soul dance" (тренер Яна Мурза). Варто віддати належне Черкасам, які по праву можна вважати столицею дитячого фітнесу в Україні.
Черкаські спортсмени гідно представили Україну на світовому рівні. Збірна України посіла третє командне місце на цих змаганнях. Також спортсмени зайняли достойні місця у своїх вікових категоріях.
1 місце - Копієвська Єва (дівчата до 7 років);
1 місце - Струкова Поліна (дівчата 8 років);
2 місце - Хлинін Олександр (юнаки ст.11 років);
3 місце - Сидоренко Аріна (дівчата 10 років);
4 місце - Сазонова Вероніка (дівчата 15 років);
4 місце - Корнієнко Дарія (дівчата 14 років);
5 місце - Ланіна Катерина (дівчата 13 років);
6 місце - Погоріла Анна (дівчата 10 років);
7 місце - Мірошник Анна (дівчата 10 років).
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