Українець Амосов хоче провести бій в Білому домі

Український боєць ММА Ярослав Амосов, який брав участь у боях за звільнення Ірпеня, висловив готовність виступити на турнірі UFC, який планують провести безпосередньо на території Білого дому в США. Захід, ініційований президентом США Дональдом Трампом, запланований на 14 червня 2026 року. Про це спортсмен з Ірпеня розповів в інтерв’ю ютуб-каналу "Бомбардир".

Амосов назвав можливий турнір UFC у Білому домі унікальною та історичною подією й висловив упевненість, що організація зможе перетворити її на яскраве шоу.

"Якби це проводила інша організація – скоріш за все, це було б якось сумно. Але оскільки це проводить UFC – ми знаємо, як вони вміють це все підносити. Я впевнений, що вони зроблять круто, гарно і так усе закрутять, що люди не будуть думати: "Білий дім, бої – це якось дивно звучить"", – сказав Амосов.

На думку українського бійця, саме рівень організації UFC дозволяє уникнути скепсису щодо поєднання великого спорту й символічного політичного простору.

Відповідаючи на запитання, в якому образі він міг би з’явитися в Овальному кабінеті, Амосов пожартував, що спробував би вдягнутися як президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про турнір UFC у Білому домі

Як пише Bloomberg, ідея проведення бою UFC є частиною масштабної програми America 250, присвяченої 250-річчю незалежності США. Білий дім планують зробити центральним майданчиком урочистостей, а великий спорт – ключовим елементом святкування.

Президент США Дональд Трамп заявив, що офіційний турнір UFC має відбутися на Південному газоні Білого дому 14 червня 2026 року – у День американського прапора, який також збігається з днем його народження.

Наразі деталі складу учасників турніру та формату поєдинків офіційно не оголошені.

