Рукія Анпо в яскравому стилі переміг бразильця.

Кікбоксер з Японії Рукія Анпо на турнірі K-1 World GP 2021 достроково переміг бразильця Алана Соареша.

Рукія менше, ніж за хвилину впорався зі своїм суперником. Японець відправив у нокдаун Соареша і це був перший "попереджувальний дзвіночок", а потім продовжив атакувати. Бразилець геть не міг нічого протиставити і рефері зупинив бій, щоб не сталося непоправних наслідків для здоров'я Соареша.

Варто відзначити, що Рукія, котрий є екс-чемпіоном промоушена К-1, виконав красивий удар ногами, продемонструвавши відмінну еластичність. На цьому турнірі Анпо дійшов до фіналу, де поступився своєму співвітчизнику Ноїрі Масаакі.

Former K-1 Champion Rukiya Anpo advances to the semi-finals barely even breaking a sweat. @Anpo_Rukiya | #K1WGPpic.twitter.com/L9NuXhO5rN — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) September 20, 2021

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Автор: Артем Будрін