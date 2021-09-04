Василь Ковальчук / фото REUTERS
У передостанній день Паралімпіади-2020 в скарбничці української збірної з'явилися чотири нові нагороди: три срібні та одна бронзова медалі.
Легкоатлети Ігор Цвєтов та Оксана Ботурчук стали срібними призерами в бігу на дистанції 200 метрів. А Марина Манжула у веслуванні на байдарці теж здобула срібло.
Василь Ковальчук завоював бронзову нагороду у дисципліні кульова стрільба з пневматичної гвинтівки.
Всього в активі української збірної наразі 98 медалей: 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. У медальному заліку Україна посідає шосту сходинку.
фото olympics.com
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