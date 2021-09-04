Передостанній змагальний день видався для України далеко не найкращим.

У передостанній день Паралімпіади-2020 в скарбничці української збірної з'явилися чотири нові нагороди: три срібні та одна бронзова медалі.

Легкоатлети Ігор Цвєтов та Оксана Ботурчук стали срібними призерами в бігу на дистанції 200 метрів. А Марина Манжула у веслуванні на байдарці теж здобула срібло.

Василь Ковальчук завоював бронзову нагороду у дисципліні кульова стрільба з пневматичної гвинтівки.

Всього в активі української збірної наразі 98 медалей: 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. У медальному заліку Україна посідає шосту сходинку.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки десятого дня змагань для України.

Автор: Артем Будрін