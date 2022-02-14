Борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що не збирав тривожну валізу на випадок вторгнення Росії на територію України.
Про це Беленюк повідомив у Facebook.
Спортсмен підкреслив, що він тікати з України у випадку війни не буде.
"Мені сьогодні весь день пишуть такі питання: "чи буде війна", "чи зібрав тривожну валізу", "куди збираюся їхати раптом що", оскільки багатьом здається, що "мені ТАМ видніше". Відповідаю - Я у Києві. Їхати нікуди не збираюсь: речі виправ, розвісив, поки сохнуть, нічого не збирав! Понеділок за планом робочий день, відповідно - працюватиму. Даром ясновидіння не володію, тому передбачати майбутнє не беруся. А ось в українській армії впевнений на 100%", - написав Жан.
Жан Беленюк: чим він відомий
- У 2021 році Беленюк став олімпійським чемпіоном. Він завоював золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. Жан приніс Україні єдину золоту медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Для Беленюка ця медаль стала другою в кар'єрі на Олімпіадах. У 2016 році він ставав срібним призером.
- 31-річний киянин є народним депутатом від партії "Слуга народу". У Раді він обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань молоді та спорту.