Борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що не збирав тривожну валізу на випадок вторгнення Росії на територію України.

Про це Беленюк повідомив у Facebook.

Спортсмен підкреслив, що він тікати з України у випадку війни не буде.

"Мені сьогодні весь день пишуть такі питання: "чи буде війна", "чи зібрав тривожну валізу", "куди збираюся їхати раптом що", оскільки багатьом здається, що "мені ТАМ видніше". Відповідаю - Я у Києві. Їхати нікуди не збираюсь: речі виправ, розвісив, поки сохнуть, нічого не збирав! Понеділок за планом робочий день, відповідно - працюватиму. Даром ясновидіння не володію, тому передбачати майбутнє не беруся. А ось в українській армії впевнений на 100%", - написав Жан.