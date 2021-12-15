Марія Гангур і Аліна Марущак завоювали медалі найвищої проби.

Українки Аліна Марущак і Марія Гангур виграли золоті медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики, який проходить у Ташкенті.

15 грудня Марущак стала найкращою в двоборстві вагової категорії до 81 кг. У сумі вона показала результат 248 кг (113 в поштовху і 135 в ривку).

У боротьбі за золоту нагороду українка випередила Валерію Рівас з Колумбії, а також Ісеул Кім з Південної Кореї.

Гангур завоювала золоту медаль 12 грудня. Вона перемогла у ваговій категорії до 59 кг, ставши найкращою у ривку (101 кг). Українка перевершила діючу олімпійську чемпіонку і світову рекордсменку Ко Сінчунь з Тайваню.

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За сумою двоборства (101 + 114) Гангур посіла четверте місце.

Зазначимо, що Україна вперше за 18 років виграла золоті нагороди на чемпіонаті світу серед жінок.

Раніше на чемпіонаті світу українка Світлана Самуляк завоювала бронзу в двоборстві та срібло у ривку.

Чоловіча збірна України завоювати нагороди на ЧС не змогла.

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Автор: Антон Дудар