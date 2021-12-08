"Прометей" вдома обіграв італійський "Сассарі".

Український "Прометей" провів 5-й матч на груповому етапі баскетбольної Ліги чемпіонів. Чемпіон України обіграв італійський "Динамо-Сассарі".

Таким чином, "Прометей" достроково гарантував собі вихід з групи. Раніше жодна українська команда не могла похизуватися подібним досягненням.

"Прометей" (Україна) - "Динамо Сассарі" (Італія) - 89:56 (27:15, 18:17, 20:9, 24:15)

Останній поєдинок групової стадії для "Прометея" в ЛЧ запланований на 21 грудня.

22 грудня визначиться суперник "Прометея" в наступній стадії турніру. Зауважимо, що усі команди, котрі посіли 2 і 3 місця в групах, виходять до плей-ін та борються за прохід в другу групову стадію турніру. Команди, які фінішували першими у своїх групах виходять в другий груповий етап напряму.

"Прометей" у Лізі чемпіонів: головне

"Прометей" вдруге в історії грає в єврокубках і вперше в Лізі чемпіонів.

Для виходу в груповий етап український клуб пройшов три раунди кваліфікації. "Прометей" розгромив болгарський "Левскі", обіграв чеську "Опаву", а у вирішальному раунді переміг російську "Парму".

На першому груповому етапі суперниками "Прометея" були іспанський "Тенеріфе", італійський "Динамо-Сассарі" і німецький "Людвігсбург".

Автор: Артем Будрін