П'ятеро атлетів представляли збірну України в дисципліні спортивна гімнастика в Токіо.

Представники України встановили антирекорд на Олімпіаді-2020 у спортивній гімнастиці.

Вперше в історії у цьому виді спорту Україна не отримала жодної олімпійської медалі.

Петро Пахнюк був останньою надією на нагороду, але третього серпня 29-річний спортсмен посів лише сьоме місце у вправах на брусах.

Перед цим Ілля Ковтун та все той же Пахнюк посіли 11-те й 19-те місце в особистому багатоборстві, а в командному багатоборстві Україна зайняла лише 7-му сходинку.

Всього у спортивній гімнастиці на Іграх в Токіо Україну представляло п'ятеро атлетів (Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков, Ілля Ковтун та Діана Варинська).

Це перша Олімпіада, коли Україна залишилася без медалей в цьому виді спорту. У Атланті-1996 наші гімнасти вибороли 3 медалі (2 золота й одне срібло), в Сіднеї-2000 - 2 медалі (срібло і бронза), в Афінах-2004 - 1 (золото), в Пекіні-2008 - 1 (бронза), в Лондоні-2012 - 1(бронза), в Ріо-2016 - 2 (золото і срібло).

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже шість бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна та Алла Черкасова (у вільній боротьбі).

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Артем Будрін