На Олімпійських іграх в Токіо з різницею в одну годину брат і сестра, дзюдоїсти Хіфумі Абе і Ута Абе, завоювали золоті нагороди!
Спочатку тріумфувала 21-річна Ута Абе, котра у ваговій категорії до 52 кг, у фіналі перемогла представницю Франції Амандін Бушар. А потім її брат Хіфума склав їй компанію. 23-річний японець у вазі до 66 кг не знайшов спротиву та забрав собі золото. У фіналі Хіфума переміг грузина Важу Маргвелашвілі.
Що цікаво, і Хіфумі, і Ута є дворазовими чемпіонами світу.
Читайте такожГучна сенсація на Олімпіаді: збірна США з баскетболу програла вперше з 2004 року (відео)
Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Протести проходили навіть під час церемонії відкриття Ігор. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
У Токіо призери самі надягають медалі собі на шию.