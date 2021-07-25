Японські дзюдоїсти неабияк здивували світ.

На Олімпійських іграх в Токіо з різницею в одну годину брат і сестра, дзюдоїсти Хіфумі Абе і Ута Абе, завоювали золоті нагороди!

Спочатку тріумфувала 21-річна Ута Абе, котра у ваговій категорії до 52 кг, у фіналі перемогла представницю Франції Амандін Бушар. А потім її брат Хіфума склав їй компанію. 23-річний японець у вазі до 66 кг не знайшов спротиву та забрав собі золото. У фіналі Хіфума переміг грузина Важу Маргвелашвілі.

Що цікаво, і Хіфумі, і Ута є дворазовими чемпіонами світу.

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Протести проходили навіть під час церемонії відкриття Ігор. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

У Токіо призери самі надягають медалі собі на шию.

Автор: Артем Будрін