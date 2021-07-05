Матісс Ківленієкс захищав кольори "Коламбусу".

Воротар американського хокейного клубу "Коламбус" і збірної Латвії Матісс Ківленієкс пішов з життя у віці 24 років.

Про це повідомив офіційний сайт клубу "Коламбус".

За інформацією латвійського порталу Delfi, страж воріт трагічно загинув внаслідок необережного поводження з піротехнікою. Джерело повідомляє, що Ківленієкс святкував з товаришами День незалежності США. Компанія вирішила запустити феєрверк і трапився нещасний випадок: петарда влучила у серце спортсмену.

Видання ESPN підтвердило, що Матісс перебував у США на момент трагедії, але причину загибелі не уточнило.

Клуб Матіса озвучив іншу версію смерті, яка відрізняється від того, що писали ЗМІ.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо, що напередодні у віці 24 років помер воротар Матісс Ківленієкс. До його загибелі призвів нещасний випадок - травма голови під час падіння. Негайно були викликані медики, але незабаром настала смерть", - йдеться в заяві на офіційному сайті "Коламбуса".

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Автор: Артем Будрін