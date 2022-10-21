Колишня зірка збірної Росії з біатлону Ольга Зайцева готова мобілізуватися у лави ЗС РФ, щоб воювати проти України.
44-річна Зайцева дала інтерв'ю для "Известий".
"Моя перша думка: усіх призивати. Навіть сама готова піти. Бо ми вміємо стріляти. Повинні віддати борг батьківщині, але… Тут багато "але". Є діти, є батьки… Кожна людина робить свій вибір. Сховатися? Я б не ховалася. Але це моя особиста думка.
Я майор Збройних Сил у запасі. Хоча, звісно, насамперед мають призиватися професіонали, ті, хто служив в армії. Ну вміємо ми, біатлоністи, стріляти. І що? У стресовій ситуації хто з нас почне стріляти? Тому треба ретельно розбиратися щодо кожного мобілізованого, що в нього написано у військовому квитку, яка спеціалізація", - сказала Зайцева.
Ольга Зайцева: кар'єра біатлоністки
- Зайцева народилася у 1978 році в Москві.
- Вона тричі була чемпіонкою світу з біатлону. Загалом у неї вісім медалей на першостях світу.
- Ольга була двічі олімпійською чемпіонкою у естафеті - це Турин-2006 та Ванкувер-2010. Зайцева також має звання заслуженого майстра спорту Росії.