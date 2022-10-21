Ольга Зайцева вважає, що "повинна віддати борг батьківщині".

Колишня зірка збірної Росії з біатлону Ольга Зайцева готова мобілізуватися у лави ЗС РФ, щоб воювати проти України.

44-річна Зайцева дала інтерв'ю для "Известий".

"Моя перша думка: усіх призивати. Навіть сама готова піти. Бо ми вміємо стріляти. Повинні віддати борг батьківщині, але… Тут багато "але". Є діти, є батьки… Кожна людина робить свій вибір. Сховатися? Я б не ховалася. Але це моя особиста думка.

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Я майор Збройних Сил у запасі. Хоча, звісно, ​​насамперед мають призиватися професіонали, ті, хто служив в армії. Ну вміємо ми, біатлоністи, стріляти. І що? У стресовій ситуації хто з нас почне стріляти? Тому треба ретельно розбиратися щодо кожного мобілізованого, що в нього написано у військовому квитку, яка спеціалізація", - сказала Зайцева.

Ольга Зайцева: кар'єра біатлоністки

Зайцева народилася у 1978 році в Москві.

Вона тричі була чемпіонкою світу з біатлону. Загалом у неї вісім медалей на першостях світу.

Ольга була двічі олімпійською чемпіонкою у естафеті - це Турин-2006 та Ванкувер-2010. Зайцева також має звання заслуженого майстра спорту Росії.

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