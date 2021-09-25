Джошуа Пасіо (праворуч) знищив Йосуке Саруту / фото onefc.com

Перемогу в знущальницькому стилі здобув філіппінський боєць MMA Джошуа Пасіо над японцем Йосуке Сарутою.

Бій завершився достроково у першому раунді. Японець замахнувся на удар, але пропустив контратаку, яка стала для нього фатальною. Пасіо почав ганяти Саруту по октагону немов жертву на полюванні. Після низки ударів рефері зупинив бій з метою зберегти здоров'я японця та щоб уникнути непоправних наслідків.

В активі Пасіо 20 звитяг в ММА при одній поразці. Сарута здобув 21 перемогу, але й програвав 10 разів. Японець був чемпіоном світу в легкій вазі в MMA.

Зазначимо, що це була третя особиста зустріч спортсменів і всі рази сильнішим був філіппінець.

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Автор: Артем Будрін