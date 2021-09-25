Боєць з Філіппін познущався зі свого суперника.

Перемогу в знущальницькому стилі здобув філіппінський боєць MMA Джошуа Пасіо над японцем Йосуке Сарутою.

Бій завершився достроково у першому раунді. Японець замахнувся на удар, але пропустив контратаку, яка стала для нього фатальною. Пасіо почав ганяти Саруту по октагону немов жертву на полюванні. Після низки ударів рефері зупинив бій з метою зберегти здоров'я японця та щоб уникнути непоправних наслідків.

В активі Пасіо 20 звитяг в ММА при одній поразці. Сарута здобув 21 перемогу, але й програвав 10 разів. Японець був чемпіоном світу в легкій вазі в MMA.

Зазначимо, що це була третя особиста зустріч спортсменів і всі рази сильнішим був філіппінець.

Joshua Pacio 🇵🇭 WENT OFF on Yosuke Saruta to close the book on their epic trilogy! #ONERevolution#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/JZSM2D1DxF — ONE Championship (@ONEChampionship) September 24, 2021

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Автор: Артем Будрін