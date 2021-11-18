Іспанка Гарбіньє Мугуруса у фіналі обіграла Анетт Контавейт з Естонії.

Іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса перемогла на Підсумковому турнірі WTA-2021.

У фінальному матчі п'ята ракетка світу Мугуруса виграла у восьмого номера світового рейтингу естонки Анетт Контавейт.

Суперниці провели на корті 1 годину 39 хвилин. Матч завершився звитягою Мугуруси у двох сетах - 6:3, 7:5.

Для 28-річної Гарбіньє це перший виграний Підсумковий турнір WTA. Також вона перша іспанка, яка тріумфувала на цих змаганнях в одиночному розряді. Для Мугуруси це 10-й трофей у кар'єрі. Вона двічі перемагала на турнірах серії "Великого шолома".

За результатами сезону українка Еліна Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. У 2018 році вона перемагала на цих змаганнях.

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WTA Finals-2021: підсумки

Підсумковий турнір WTA пройшов з 11 по 18 листопада.

На шляху до перемоги Мугуруса здолала Паулу Бадосу, Барбору Крейчикову та двічі Анетт Контавейт, з якою перед фіналом зустрічалася на груповому етапі. Розпочала груповий раунд іспанка з поразки Кароліні Плішковій.

Минулого року WTA Finals не проводився через ковідні обмеження.

Автор: Артем Будрін