В результаті ракетного удару по Одесі загинули вісім людей, серед жертв була тримісячна дитина.

Дворазова чемпіонка світу та бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід відреагувала на новину про загибель щонайменше восьми осіб після ракетного обстрілу Одеси російськими військами.

Українська дзюдоїстка опублікувала у своєму акаунті в Instsgram "сторіс", додавши фото дівчини Валерії, яка загинула разом зі своєю тримісячною дочкою і матір'ю.

"Монстри і дияволи ті, хто вбиває наших людей. Ви будете горіти в пеклі! Ми ніколи не пробачимо цього. Кожну смерть українця, кожну сльозинку і зруйнований будинок. Ми ніколи не пробачимо!

Вони були сім'єю... але "русский мир" вбив їх щастя", - написала Білодід.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Одесі.

Противник 23 квітня випустив по Одесі сім ракет, дві з них збили, проте внаслідок ракетного удару загинули вісім людей, серед жертв була тримісячна дитина. Крім того, в результаті ворожої атаки постраждали 18-20 осіб.

Після атаки окупантів пошкоджено житловий будинок та об'єкти інфраструктури.

У РФ стверджували, що в Одесі потрапили у військовий об'єкт. Мер Одеси Труханов заявив, що окупанти "називають житловий будинок військовим об'єктом".

Вас також можуть зацікавити новини: