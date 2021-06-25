Сито кваліфікації змогла подолати лише Леся Цуренко.

У понеділок, 28 червня, в передмісті Лондона розпочнеться третій в цьому році турнір серії "Grand Slam".

Чотири українки візьмуть участь у цьогорічному Вімблдоні. Еліна Світоліна (№5 WTA), Марта Костюк (№67 WTA) та Катерина Козлова (№158 WTA) потрапили до основної сітки напряму, а ось Леся Цуренко (№164 WTA) спромоглася вибороти собі путівку на елітний турнір, пройшовши три кола кваліфікації.

В чоловічому розряді Україну представляти ніхто не буде. Сергій Стаховський (№239 АТР) та Ілля Марченко (№153 АТР) синхронно вилетіли на стадії півфіналу кваліфікації. Також сито відбору не пройшла Ангеліна Калініна (№125 WTA).

Головна надія України на перемогу Світоліна, котра повернулася в топ-5 світового рейтингу, перевірить на міцність 27-річну бельгійку Елісон ван Ейтванк (№57 WTA) на стадії 1/64 фіналу. Цуренко у першому колі зустрінеться з Юлією Путінцевою (№42 WTA) з Казахстану. А ось Костюк не пощастило з жеребом, як і Козловій: Марта зіграє проти бельгійки Кікі Бертенс (№20 WTA), а Катерина з білорускою Вікторією Азаренко (№14 WTA).

Даяна Ястремська хоч і здобула виправдання у допінговій справі, проте банально не встигла заявитися на престижний турнір "Великого шолому".

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Вімблдон-2021: головне

Цьогоріч призовий фонд Вімблдону складе 35 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 49,4 млн доларів США). Призові у чоловіків і жінок однакові.

У 2020 році через коронавірус скасували Вімблдон і навіть не перенесли на більш пізній термін.

У 2019 році серед жінок переможницею Вімблдона стала румунка Сімона Халеп, проте захищати титул цьогоріч вона не зможе у зв'язку з травмою.

Також у 2019 році в чоловічому розряді тріумфував Новак Джокович, який може на цьому Вімблдоні виграти свій 20-й титул "Великого шолому".

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Автор: Артем Будрін