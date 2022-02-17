Олександр Невзоров вважає, що Росія ризикує бути серйозно покараною.

Російський телеведучий Олександр Невзоров прокоментував допінгову справу Каміли Валієвої, в організмі якої знайшли заборонені речовини.

63-річний репортер вважає, що на Олімпіаду-2024 у Парижі росіян можуть не допустити навіть у статусі команди без прапора, гімну та назви, як це відбувається зараз.

На думку Невзорова, Валієву умисне "накачували" триметазидином, знаючи, що в неї хворе серце.

"За деякими викладками спеціалістів-кардіологів і фармакологів цілком може з'ясуватися, що у дівчинки реально хворе серце. Тому що набір там дуже дивний і специфічний - набір препаратів, один з яких посилює інший. І заради того, щоб не знімати її з льоду, вдалися до ризику, увімкнули цей детонуючий набір препаратів і відверто заборонений допінг. Ну ось ризикнули. Отже, можливо, використовували відверто хвору дитину. І це буде вже не звичний для російського спорту допінг-скандал, а реальне скандалисько, немислиме, яке знищить залишки репутації російського спорту начисто", - сказав Невзоров.

Також публіцист додав:

"І на наступну Олімпіаду не буде допущена не тільки знеособлена умовна команда умовної Росії, але навіть глядачі з Росії. Тепер патріотам залишається тримати кулачки, щоб все обмежилося простим допінгом, який передався від дідуся, і можливим відібранням медалей. Це буде найлегший варіант - суттєво краще, ніж підтвердження версії про хвору дитину, яку нашпиговували серцевими препаратами, щоб не виводити з гри символ спортивної величі режиму".

Каміла Валієва: допінг-скандал 15-річної фігуристки