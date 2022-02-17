Російський телеведучий Олександр Невзоров прокоментував допінгову справу Каміли Валієвої, в організмі якої знайшли заборонені речовини.
63-річний репортер вважає, що на Олімпіаду-2024 у Парижі росіян можуть не допустити навіть у статусі команди без прапора, гімну та назви, як це відбувається зараз.
На думку Невзорова, Валієву умисне "накачували" триметазидином, знаючи, що в неї хворе серце.
"За деякими викладками спеціалістів-кардіологів і фармакологів цілком може з'ясуватися, що у дівчинки реально хворе серце. Тому що набір там дуже дивний і специфічний - набір препаратів, один з яких посилює інший. І заради того, щоб не знімати її з льоду, вдалися до ризику, увімкнули цей детонуючий набір препаратів і відверто заборонений допінг. Ну ось ризикнули. Отже, можливо, використовували відверто хвору дитину. І це буде вже не звичний для російського спорту допінг-скандал, а реальне скандалисько, немислиме, яке знищить залишки репутації російського спорту начисто", - сказав Невзоров.
Також публіцист додав:
"І на наступну Олімпіаду не буде допущена не тільки знеособлена умовна команда умовної Росії, але навіть глядачі з Росії. Тепер патріотам залишається тримати кулачки, щоб все обмежилося простим допінгом, який передався від дідуся, і можливим відібранням медалей. Це буде найлегший варіант - суттєво краще, ніж підтвердження версії про хвору дитину, яку нашпиговували серцевими препаратами, щоб не виводити з гри символ спортивної величі режиму".
Каміла Валієва: допінг-скандал 15-річної фігуристки
- Валієву допустили до особистого турніру з фігурного катання Олімпіади-2022.
- Збірну олімпійського комітету Росії поки що не будуть нагороджувати золотими медалями в командному турнірі з фігурного катання на час розслідування справи.
Раніше Валієва під час судового слухання припустила, що триметазидин потрапив в її організм разом з продуктом, який вживав її дідусь. Мовляв, вона випадково відпила рідину зі склянки свого родича.
У разі доведення провини Каміли будуть застосовані пом'якшені санкції через її юний вік. Валієва не досягла 16 років, тому потрапляє в категорію "захищених персон".