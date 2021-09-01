43-річна Лідія Соловйова чомусь вважає, що вона "йде з ганьбою".

Українська спортсменка-пауерліфтерка Лідія Соловйова на Паралімпіаді-2020 виграла "дерев'яну" медаль, посівши четверте місце.

Після свого виступу Лідія завершила кар'єру. Соловйова тричі була чемпіонкою Паралімпіад (у 2004, 2008 та 2016 роках) і зі сльозами на очах вона припинила кар'єру.

"Останній підхід не вдався, і пішла від нас медаль. Я всіх підвела. Я хочу всім сказати, що це був мій останній старт. Усім велике спасибі. Я йду зі спорту. Хотілося б це зробити з хорошою крапкою, але будемо йти, як є... Я йду з ганьбою", - сказала Лідія.

Соловйова народилася з ураженням опорно-рухового апарату з вродженим нанізмом (аномально низький зріст дорослої людини, зумовлений нестачею гормону соматотропіну). Мати відмовилася від неї у пологовому будинку. Дівчинка зростала в інтернаті.

Влітку 2021 року в Києві на Алеї зірок на честь Соловйової встановили зірку з її ім'ям.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

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Автор: Артем Будрін